इजरायल का खौफ! इस एयरवेज ने पेजर-वॉकी-टॉकी को लेकर चलने पर लगाया बैन

World News in Hindi: गाजा में इजरायल-हमास जंग का असर पूरे पश्चिम एशिया में दिखने लगा है. हमास के समर्थन में खड़े लेबनान स्थित हिजबुल्‍ला पर इजरायल के टेक अटैक ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. ईरान समर्थक हिजबुल्‍ला के लड़ाके जिन तकनीकों का इस्‍तेमाल करते हैं, इजरायल चुन-चुनकर उनको निशाना बना रहा है. इसलिए ही हिजबुल्‍ला पर पेजर और वॉकी-टॉकी अटैक हुआ है. हालांकि उसका असर बाकी जगहों पर भी पड़ रहा है. कतर एयरवेज ने लेबनान से उड़ने वाली फ्लाइट्स में पेजर और वॉकी-टॉकी जैसे आइटम को साथ लेकर चलने पर बैन लगा दिया है.

कतर एयरवेज ने घोषणा करते हुए कहा है कि लेबनान की राजधानी बेरूत के रफीक हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (BEY) से उड़ान भरने वाली फ्लाइटों में पेजर और वॉकी-टॉकी लेकर चलने पर बैन लगा दिया गया है. एयरलाइन के मुताबिक ये नियम सिर्फ पैसेंजरों पर ही लागू नहीं होता बल्कि लगेज, कार्गो समेत चेक-इन करने के सभी तरीकों पर लागू होता है. यानी किसी भी सूरत में यात्रियों के साथ या सामान में इन आइटमों को शामिल करने पर अगले आदेश तक तत्‍काल प्रभाव से बैन लगा दिया गया है. इस आशय की सूचना कतर एयरवेज ने एक्‍स पर भी शेयर करते हुए कहा कि लेबनान के सिविल एविएशन के डायरेक्‍टरेट जनरल के निर्देशों के बाद तत्‍काल प्रभाव से ये बैन लागू किया जाता है.

Effective immediately: Following the directive received from the Directorate General of Civil Aviation of the Republic of Lebanon, all passengers flying from Beirut Rafic Harirl International Airport (BEY) are prohibited from carrying pagers and walkie-talkies on board flights.…

— Qatar Airways (@qatarairways) September 19, 2024