Russia-Ukraine War: रूस ने यूक्रेन के इस इलाके पर किया कब्जा, क्या आसान होगी आगे की राह?

Russia Captures Eastern Ukraine: रूस यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहा है. इसी कड़ी में रूस (Russia) ने पूर्वी यूक्रेन में प्रमुख रेलवे जंक्शन पर कब्जा कर लिया है. अब देखना ये है कि क्या इस सफलता (Success) से रूस की राह कुछ आसान हो पाएगी?