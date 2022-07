Ukraine Russia War: रूस से हार मानने को तैयार नहीं यूक्रेन, पुतिन के सबसे घातक हथियार को बनाया निशाना

Russia Ukraine War Latest News: रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें रूसी एंटी-एयर डिफेंस S-300 की बैटरी को नष्ट करने का दावा किया गया है. वीडियो को सबसे पहले यूक्रेनी सेना के ऑपरेशनल कमांड साउथ फॉर्मेशन ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर शेयर किया.

वीडियो में कई जले हुए मलबे दिखाई दे रहे हैं. पोस्ट में दावा किया गया कि टारगेट रूसी सेना द्वारा संचालित एस-300 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली की बैटरी थी. पोस्ट में कहा गया, 'फायरिंग मिशन करते हुए हमारी मिसाइल और तोपखाने इकाइयों ने ज़ेलेनोट्रोपिनस्के के पास S-300 वायु रक्षा प्रणालियों की एक बैटरी को नष्ट कर दिया.'

Our military destroyed 2️⃣ S300 anti-aircraft systems in Kherson region!

It seems that Russian systems have been very successful in getting HIMARS rockets they talked so much about. pic.twitter.com/5Swh5SGDwD

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 24, 2022