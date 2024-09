Rahul Gandhi: 'दादी जैसा हश्र.. जुबान काटने पर इनाम' राहुल की घेराबंदी से तमतमाए खरगे, लिख दी पीएम मोदी को चिट्ठी

Rahul Gandhi News: भाजपा और एनडीए के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर लगातार हमलावर हैं. राहुल गांधी की घेराबंद पर तमतमाए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दिए गए बयानों पर आपत्ति जताई है. खड़गे ने अपनी चिट्ठी में कहा, "मैं आपसे आग्रह करता हूं कि ऐसे नेताओं को अनुशासन और शिष्टाचार के माध्यम से नियंत्रित करें. ऐसे बयानों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भारत की राजनीति को पतन से बचाया जा सके."

प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए..

खड़गे ने इस पत्र में भाजपा नेताओं के बयानों को निंदनीय बताया और कहा कि यह न केवल राहुल गांधी बल्कि पूरे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी है. जो देश की लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है. उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे बयानों पर रोक लगानी चाहिए, जिससे राजनीति में गरिमा बनी रहे.

Congress national president Mallikarjun Kharge writes to PM Narendra Modi over the statements of BJP leaders for Congress MP and Lok Sabha LoP Rahul Gandhi.

His letter reads, "...I urge you to rein in such leaders through discipline and decorum...Strict legal action should be… pic.twitter.com/yJpt6rpT4n

