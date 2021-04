Ukraine से युद्ध के मूड में Russia: सैटेलाइट तस्वीरों में नजर आई तैयारी, Border के नजदीक बनाया Military Camp

मॉस्को: रूस (Russia) और यूक्रेन (Ukraine) के बीच जहां युद्ध (War) के आसार बढ़ते जा रहे हैं. वहीं, इस युद्ध के विश्व युद्ध बनने की आशंका भी बढ़ गई है. इस बीच, सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस ने क्रीमिया (Crimea) में एक नया मिलिट्री बेस स्थापित किया है. इस बेस कैंप पर रूस ने भारी सैन्य साजो-सामान के साथ हजारों सैनिकों को तैनात किया है. यह स्थान यूक्रेनी सीमा से करीब 280 किलोमीटर की दूरी पर है. माना जा रहा है कि इस शिविर से सैनिकों को सीमा के और नजदीक भेजा जाएगा.

जर्मन अखबार ‘डेर स्पीगेल’ ने सैटेलाइट तस्वीरें (Satellite Images) जारी की हैं, जिसमें रूसी सैन्य अड्डा साफ नजर आ रहा है. यह कैंप यूक्रेनी सीमा से सड़क मार्ग से लगभग 280 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां रूसी सेना की 58वीं ब्रिगेड तैनात है. इससे पहले विशेषज्ञों ने दावा किया था कि 58वीं ब्रिगेड के अलावा, रूसी सेना की 291वी आर्टिलरी और 136वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड भी क्रीमिया में तैनात की गई है. यह भी कहा जा रहा है कि 15 मार्च तक यह इलाका पूरी तरह से खाली था. 2 अप्रैल से यहां सैनिकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और अब ये क्षेत्र पूरी तरह से मिलिट्री कैंप में तब्दील हो गया है.

1/@derspiegel has obtained satellite images of aRussian military camp at a training ground in east Crimea, some 280 km by road from Ukraine-controlled territory.

We believe it shows elements of the 58th Army, recently transferred from North Caucasus.https://t.co/WjoDTdm5Nb pic.twitter.com/voCz2ppuIV

— CIT (en) (@CITeam_en) April 18, 2021