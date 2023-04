'सेक्स एक खूबसूरत चीज', इस सबसे बड़े धर्मगुरू के बयान पर बवाल!

Sex is a 'Beautiful Thing': Pope Francis In Documentary: क्रिश्चियन धर्म गुरु और कैथोलिक चर्च के हेड पोप फ्रांसिस (Pope Francis) ने बुधवार को रिलीज एक डॉक्यूमेंट्री में सेक्स (Sex) के गुणों की प्रशंसा करते हुए उसे 'भगवान के द्वारा इंसान को दी गई सबसे खूबसूरत चीजों में से एक' बताया है. पोप ने ये भी कहा कि खुद को यौन रूप से व्यक्त करना एक समृद्धि है. आपको बताते चलें कि डॉक्यूमेंट्री, 'The Pope Answers' में पोप ने हस्तमैथुन, एलजीबीटी अधिकारों, गर्भपात, पोर्न इंडस्ट्री, सेक्स, धर्म और यौन शोषण जैसे ज्वलंत वैश्विक मुद्दों पर बात की है.

डॉक्यूमेंट्री में युवाओं से संवाद पिछले साल पोप ने करीब 20 साल के 10 युवाओं से बात की थी और यह डॉक्यूमेंट्री उसी बातचीत पर आधारित है. 'The Pope Answers' में कुछ किशोरों और युवाओं से हुई बातचीत को विस्तार से दर्शाया गया है. मास्टरबेशन पर बयान इस डॉक्यूमेंट्री में मास्टरबेशन (masturbation ) का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'अपने आप को सेक्शुअली अभिव्यक्त करना समृद्धि (Richness) है, इसलिए वास्तविक यौन अभिव्यक्ति से अलग होने वाली कोई भी चीज आपको और सेक्स की रिचनेस को कम करती है.' चर्च को गर्भपात कराने वाली किसी महिला पर दया दिखानी चाहिए: पोप गर्भपात को लेकर पोप फ्रांसिस ने कहा कि पादरियों को गर्भपात कराने वाली महिलाओं के प्रति दयालु होना चाहिए. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि गर्भपात की प्रथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता. पोप ने कहा, 'अगर किसी महिला ने गर्भपात कराया है तो उसका साथ देना एक बात है और गर्भपात को सही ठहराना दूसरी बात है.' वेटिकन के अखबार में भी छपा बयान पोप की इन टिप्पणियों को वैटिकन चर्च के आधिकारिक अखबार, L'Osservatore Romano ने भी प्रकाशित किया है. अखबार ने युवाओं के साथ पोप की इस बातचीत को 'खुली और ईमानदार बातचीत' कहा है.