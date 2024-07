किम के उड़ेंगे होश, धरी रह जाएगी हर चाल...साउथ कोरिया के 'ब्रह्मास्त्र' से नेस्तनाबूद हो जाएंगे सारे हथियार

South Korea Vs North Korea: अमेरिका के सहयोगी साउथ कोरिया की जिसने अपने दुश्मन उत्तर कोरिया के मंसूबों को नाकाम करने के लिए नया हथियार ईजाद कर दिया. क्या है दक्षिण कोरिया का ये नया ब्रह्मास्त्र, चलिए जानते हैं. सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में लाल स्क्रीन पर दिख रही पीली लाइन दुश्मन का काल है. इसकी जद में जो आता है वो खाक हो जाता है.

सबसे सस्ता और सबसे मारक हथियार

जी हां ये है दुनिया का पहला लेजर हथियार जिसे दक्षिण कोरिया ने बनाया है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आसमान में ड्रोन को मार गिरा रहा है, ये लेजर हथियार के परीक्षण का ट्रेलर है लेकिन असली पिक्चर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की पेशानी में बल ला देगी.

दक्षिण कोरिया उत्तर कोरियाई ड्रोन को आसमान से उड़ा देने के लिए दुनिया का पहला लेजर हथियार तैनात करने जा रहा है. इसका इस्तेमाल उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के उकसावे का जवाब देने के लिए भी किया जाएगा.

South Korean laser-based anti-aircraft weapon. This version is meant for small drones and copters. South Korea admitted that the U.S. and Israel are ahead of them in development of lasers.

Costs $1.50 a shot. pic.twitter.com/ExqxYohqkX

— FUNKER530 (@FunkerActual) July 11, 2024