तालिबान ने टोलो न्यूज के पत्रकार को पीटा, हत्या की उड़ी अफवाह; रिपोर्टर ने खुद किया खंडन

काबुल: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान (Taliban) द्वारा पत्रकार जियार याद (Ziar Yad) की पिटाई का मामला सामने आया है. काबुल में हाजी याकूब चौराहे पर कवरेज के दौरान Tolo News के पत्रकार जियार याद और उनके फोटोग्राफर के साथ तालिबानी लड़कों ने मारपीट की. इससे पहले जियार याद की हत्या की बात सामने आई थी, जिसका उन्होंने खंडन किया है.

टोलो न्यूज (Tolo News) ने ट्वीट कर पत्रकार की मौत की जानकारी दी थी, लेकिन अब जियार याद (Ziar Yad) ने खुद ट्वीट कर इसे गलत बताया है. उन्होंने कहा कि बुधवार को तालिबान ने उन्हें रिपोर्टिंग के दौरान बंदूक की नोक से पीटा गया था, लेकिन हत्‍या की खबर गलत है.

जियार याद (Ziar Yad) ने ट्वीट कर कहा, 'रिपोर्टिंग के दौरान काबुल के न्यू सिटी में तालिबान ने मुझे पीटा. इस दौरान कैमरा, तकनीकी उपकरण और मेरा निजी मोबाइल फोन भी हाईजैक कर लिया गया है. कुछ लोगों ने मेरी मौत की खबर फैला दी, जो झूठी है. तालिबान एक बख्तरबंद लैंड क्रूजर से बाहर निकला और मुझे बंदूक की नोक से मारा.'

I was beaten by the Taliban in Kabul's New City while reporting. Cameras, technical equipment and my personal mobile phone have also been hijacked

Some people have spread the news of my death which is false.The The Taliban got out of an armored Land Cruiser and hit me at gunpoint

