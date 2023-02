Operation Dost: NDRF ने तुर्किये की सेना के साथ मिलकर 8 साल की बच्ची की बचाई जान, इमारत के मलबे में थी फंसी

Turkiye Earthquake: राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) ने तुर्किये सेना के साथ मिलकर शुक्रवार को भूकंप प्रभावित क्षेत्र से आठ साल की एक बच्ची को बचाया. तुर्किये के गाजियांटेप के नूरदगी में आए भीषण भूकंप में एक इमारत के मलबे के नीचे लड़की जिंदा फंस गई थी.

NDRF ने शुक्रवार को ट्वीट किया, ‘कड़ी मेहनत और प्रेरणा परिणाम देती है, एनडीआरएफ की टीम ने तुर्किये सेना के साथ मिलकर एक और जीवित पीड़िता (8 साल की उम्र की लड़की) को सफलतापूर्वक बचाया.‘ एनडीआरएफ के ट्वीट ने तुर्किये में चल रहे बचाव कार्यों की एक तस्वीर शेयर की.

