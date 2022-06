Putin Fun: G7 में पुतिन की इस फोटो का बोरिस जॉनसन और कनाडा पीएम ने उड़ाया मजाक, जानिए किसने क्या कहा

Boris, Trudeau mock Putin's infamous bare-chested pics: जर्मनी के क्रुण में G7 की बैठक में यूनाइटेड किंगडम के प्रधामंत्री बोरिस जॉनसन और कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेयर चेस्ट (बिना कपड़ो के) वाली फोटो का मज़ाक उड़ाया. इस मजाक के दौरान रिकॉर्ड किया गया वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

26 जून 2022 को G7 लंच के दौरान विश्व नेताओं ने बवेरिया के सुरम्य एल्माऊ कैसल में पुतिन की सख्त-आदमी वाली उस तस्वीर का खूब मज़ाक उड़ाया. उन्होंने मज़ाक करते हुए कहा कि, क्या उन्हें शर्ट की बाजू उतारनी चाहिए या उससे भी कम. यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कुर्सी पर बैठते ही पूछा कि, "जैकेट ऑन? जैकेट ऑफ? क्या हमें अपने कोट उतारने हैं?" जॉनसन के सवाल पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने सुझाव दिया कि, वे कपड़े उतारने से पहले इस इवेंट की आधिकारिक तस्वीर का इंतजार करें. इस पर जॉनसन ने कहा कि, "हमें दिखाना होगा कि हम पुतिन से ज्यादा सख्त हैं".

G7 leaders mock Putin in jokes about stripping off | AFP

