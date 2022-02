यूक्रेन संकट: पुतिन से मिलने को तैयार हुए बाइडेन, लेकिन रख दी एक बड़ी शर्त

वॉशिंगटन: रूस और यूक्रेन (Russia- Ukraine) के बीच युद्ध टालने की कोशिशों में जुटे अमेरिका (America) ने एक बड़ा कदम उठाया है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) से मुलाकात के लिए तैयार हो गए हैं. यूएस की तरफ से कहा गया है कि अगर अगर रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करता है, तो बाइडेन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ सैद्धांतिक रूप से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं.

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी (Jen Psaki) ने बताया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन (Russian President Vladimir Putin) के साथ 'सैद्धांतिक रूप से' मिलने के लिए सहमत हैं, लेकिन उसी सूरत में जब रूस यूक्रेन पर आक्रमण नहीं करता. बता दें कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों (Emmanuel Macron) इस जंग के खतरे को टालने में अहम भूमिका निभा रहे हैं. रविवार को फ्रेंच राष्ट्रपति के आधिकारिक भवन Elysee Palace की ओर से भी बाइडेन-पुतिन मुलाकात के संबंध में बयान जारी किया गया.

US President Joe Biden agrees to meet with Russian President Vladimir Putin 'in principle' if an invasion hasn't happened: Jen Psaki, Press Secretary, The White House#Ukraine pic.twitter.com/4gD7W013D9

