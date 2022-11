Russia-Ukraine War: रूस से जंग बीच यूक्रेन को मिला ये घातक हथियार, क्या बदल जाएगा युद्ध का नक्शा?

World News: यूक्रेन ने सोमवार को कहा कि उसे पश्चिमी सहयोगियों से और एयर डिफेंस सिस्टम्स मिले हैं. ये हथियार हवा में ही दुश्मन के रॉकेट्स-मिसाइलों को ध्वस्त करने की क्षमता रखते हैं. राजधानी कीव में एक अधिकारी ने कहा रूस के ऊर्जा संस्थानों पर हमले के बाद सप्लाई की स्थिति बहुत नाजुक है. पिछले महीने रूस ने ईरान में बने ड्रोन से यूक्रेन के 40 प्रतिशत पावर स्टेशन्स तबाह कर दिए थे और सरकार ने यूक्रेनी जनता से ज्यादा से ज्यादा बिजली बचाने का आग्रह किया था. रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने सोमवार को ऐलान किया कि यूक्रेन को नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम (NASAMS) और इतालवी एस्पाइड एयर डिफेंस हासिल हुआ है. इसके अलावा जर्मनी से भी हथियार मिले हैं.

यूक्रेन पहुंचे रक्षक

उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, NASAMS और इतालवी एस्पाइड एयर डिफेंस सिस्टम्स यूक्रेन पहुंच गए हैं. ये हथियार यूक्रेनी सेना को और मजबूत करेंगे और आसमान को सुरक्षित करेंगे. हम दुश्मनों को निशाना बनाते रहेंगे. हमारे पार्टनर्स- नॉर्वे, स्पेन और अमेरिका का शुक्रिया. करीब हर महीने के हर सप्ताह के पहले दिन रूसी हमलों से राजधानी कीव दहल उठती थी, लेकिन सोमवार को हवाई हमले के सायरन सामान्य रूप से शांत थे और लोग भी बाहर घूम रहे थे.

Look who’s here!

NASAMS and Aspide air defence systems arrived in Ukraine!

These weapons will significantly strengthen #UAarmy and will make our skies safer.

We will continue to shoot down the enemy targets attacking us.

Thank you to our partners: Norway, Spain and the US. pic.twitter.com/ozP4eXhgOg

— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) November 7, 2022