Russia Ukraine War: यूक्रेन युद्ध में रूस ने दाग दिया ये 'महाविनाशक बम', जल उठा जीता जागता शहर!

Russia accused of using phosphorus bombs: यूक्रेन ने रूस पर युद्ध में फास्फोरस बम से हमला करने कागंभीर आरोप लगाया है. एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना के द्वारा जारी की गई एक ड्रोन फुटेज में बखमुत (Russia accused of using phosphorus bombs in Bakhmut) शहर को जलते हुए देखा जा सकता है, जो शहर पर व्हाइट फास्फोरस की बारिश के रूप में दिखाई दे रहा है.