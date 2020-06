अब अमेरिका ने दिया चीन को झटका, 'ड्रैगन' के खिलाफ लिया ये बड़ा एक्शन

वॉशिंगटन/नई दिल्ली: दुनिया ने अब चीन (China) के अत्याचार और अतिक्रमण का जवाब देने का मन बना लिया है. भारत (India) के बाद अब अमेरिका ने चीन को बड़ा झटका दिया है. अमेरिका ने चीन के हांगकांग को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाए जाने की घोषणा के बाद अब अमेरिकी मूल अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीक के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है.

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो (Mike Pompeo) ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि अमेरिका हांगकांग को रक्षा उपकरण और इस्तेमाल में आने वाली सभी तकनीकी के निर्यात पर बैन लगाने जा रहा है. उन्होंने लिखा कि यदि पेइचिंग हांगकांग को एक देश एक समझता है तो हमें भी निश्चित रूप से ये समझना होगा.

Today, the United States is ending exports of @StateDeptPM controlled U.S. origin defense equipment and sensitive @CommerceGov controlled dual-use technologies to Hong Kong. If Beijing now treats Hong Kong as “One Country, One System,” so must we.

इससे पहले, हांगकांग के मसले पर अमेरिका की प्रतिक्रिया में चीन ने भी अमेरिका से आने वाले लोगों के वीजा पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है. चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा था कि चीन ने अमेरिका के कर्मचारियों पर वीजा पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. वहीं आज अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने ट्वीट कर कहा कि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का यूएस वीजा पर प्रतिबंध लगाने की धमकी देना इस बात का ताजा उदाहरण है कि बीजिंग हांगकांग के लोगों से किया वादा तोड़ने के आरोप को नकार रहा है. हम जवाब देने के लिए कदम उठाने से रुकेंगे नहीं.

The Chinese Communist Party's threats to restrict visas for U.S. citizens is the latest example of Beijing’s refusal to accept responsibility for breaking its commitment to the people of Hong Kong. We will not be deterred from taking action to respond.

