American Journalist की गिरफ्तारी के बाद US ने जारी किया आदेश, कहा- तुरंत Russia छोड़ें अमेरिकी

Russia ने वॉल स्ट्रीट जर्नल (Wall Street Journal) के लिए काम करने वाले एक अमेरिकी पत्रकार (American journalist) को जासूसी के आरोप (espionage allegations) में गिरफ्तार किया गया है. रूस की शीर्ष सुरक्षा एजेंसी ने यह जानकारी दी है. आपको बता दें कि शीत युद्ध (Cold War) के बाद से जासूसी के आरोपों में किसी अमेरिकी पत्रकार की गिरफ्तारी का यह पहला मामला है. संघीय सुरक्षा सेवा (Federal Security Service) ने गुरुवार को बताया कि इवान गेर्शकोविच (Ivan Gershkovich) को येकातेरिनबर्ग के यूराल माउंटेन्स शहर (Ural Mountains city) में कथित तौर पर गोपनीय जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हुए हिरासत में लिया गया है.

अमेरिका ने दी प्रतिक्रिया

अमेरिकी पत्रकार पर हुई कार्रवाही को देखते हुए, अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट में रूस में रह रहे अपने नागरिकों के लिए एक आदेश जारी किया है. आदेश में कहा गया है कि रूस में रहने वाले अमेरिकी नागरिक तुरंत वहां से बाहर निकलें. वॉल स्ट्रीट जर्नल (Wall Street Journal) ने एक बयान में कहा कि वह गेर्शकोविच की गिरफ्तारी से बहुत चिंतित है. यूक्रेन में युद्ध को लेकर रूस और पश्चिमी देशों में तनाव बढ़ने के बीच उन्हें गिरफ्तार किए जाने का मामला आया है. सितंबर 1986 के बाद रूस में जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार होने वाले गेर्शकोविच पहले संवाददाता हैं.

साल 1986 में हुई थी ऐसी ही गिरफ्तारी

आपको बता दें कि साल 1986 में यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट (US News & World Report) के मास्को संवाददाता निकोलस डेनिलॉफ (Nicolas Daniloff) को केजीबी ने गिरफ्तार किया था. निकोलस को सोवियत संघ के संयुक्त राष्ट्र मिशन (United Nations mission to the Soviet Union) में कार्यरत एक कर्मचारी की रिहाई के बदले 20 दिन बाद बिना आरोपों के छोड़ा गया था. कर्मचारी को एफबीआई (FBI) ने गिरफ्तार किया था.

गेर्शकोविच पर रूस ने लगाया ये आरोप

सुरक्षा सेवा ने आरोप लगाया कि गेर्शकोविच अमेरिका (America) के आदेश पर रूसी सैन्य औद्योगिक परिसर (Russian military industrial complex) के एक उद्यम की गतिविधियों के बारे में गोपनीय जानकारी एकत्र कर रहा था. एफएसबी ने इस बात की जानकारी नहीं दी कि गिरफ्तारी कहां की गई। दोषी पाए जाने पर गेर्शकोविच को 20 साल की कैद हो सकती है.

