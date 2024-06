Video: 24 साल पहले जब नॉर्थ कोरिया गए थे पुतिन, किम जोंग उन के पिता ने ऐसे किया था स्वागत

Vladimir Putin North Korea Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिनों की यात्रा पर नॉर्थ कोरिया पहुंच रहे हैं. यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिल रही लगातार मदद के बीच अब पुतिन भी अपनी मदद के लिए साथी देशों का दौरा कर रहे हैं. माना जा रहा है कि किम जोंग उन युद्ध के लिए पुतिन को जरूरी हथियार दे सकते हैं. इस बीच पुतिन का एक 24 साल पुराना वीडियो सामने आया है, जब वो पहली बार उत्तर कोरिया गए थे.

किम जोंग उन के पिता ने किया था स्वागत

इससे पहले व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) मार्च 2000 में राष्ट्रपति बनने के करीब 4 महीने बाद जुलाई में उत्तर कोरिया के दौरे पर गए थे. उस समय किम जोंग उन (Kim Jong Un) के पिता किम जोंग इल (Kim Jong il) नॉर्थ कोरिया के सर्वोच्च नेता थे और खुद पुतिन का स्वागत किया था. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में पुतिन के आगमन पर नॉर्थ कोरिया की सड़कों पर लोगों को हुजूम नजर आ रहा है.

Rare archive footage: Vladimir Putin's state visit to North Korea in 2000

Tomorrow the Russian president visits the DPRK for the second time. Here's how the first visit happened: The Korean Central News Agency wrote at the time that “the goodwill envoy of the Russian… pic.twitter.com/1100qgb27f

— Sputnik (@SputnikInt) June 17, 2024