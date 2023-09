Wagner Army News: क्या प्लेन क्रैश में वाकई मर चुका है Wagner Army चीफ प्रिगोझिन? वायरल हो रहे नए वीडियो से उठ रहे कई गंभीर सवाल

Wagner Army Chief Latest News: पिछले महीने 23 अगस्त को रूस में हुए प्लेन क्रैश में क्या वाकई वैगनर आर्मी के चीफ येवगिनी प्रिगोझिन की मौत हो गई थी? यह सवाल इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में उन्होंने खुद को जिंदा होने का दावा करते हुए वे कहते हैं कि वे पूरी तरह सही सलामत हैं. उन्होंने वीडियो में अपनी लोकेशन भी साझा की और बताया कि वे आगे क्या करने जा रहे हैं. प्रिगोझिन का यह वीडियो कितना सही है, इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है. हालांकि इस वीडियो के सामने आने के बाद तरह-तरह की कयासबाजी तेज हो गई है.

'मैं जिंदा हूं और दक्षिण अफ्रीका में हूं'

अंतरराष्ट्रीय मीडिया चैनल ओसिन टीवी की ओर से जारी वीडियो में वैगनर आर्मी (Wagner Army) चीफ येवगिनी प्रिगोझिन एक बख्तरबंद गाड़ी में बैठकर सफर करते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने पारंपरिक फौजी वर्दी पहनी हुई है. खासतौर से बनाए गए इस वीडियो में वे कहते हैं, 'इस बात पर बहस चल रही है कि मैं जिंदा हूं या नहीं. अगर मैं जिंदा हूं तो कहां पर हूं और क्या कर रहा हूं. तो मैं सबको बता देना चाहता हूं कि मैं जीवित हूं और इस वक्त दक्षिण अफ्रीका में हूं.'

23 अगस्त को हुआ था प्लेन क्रैश

वीडियो में प्रिगोझिन (Yevgeny Prigozhin) आगे कहते हैं, 'ये अगस्त का आखिरी हफ्ता है और वीकेंड पर हूं. यहां सबकुछ ठीक है. मैं अपनी जिंदगी की आगे की प्लानिंग कर रहा हूं.' प्रिगोझिन के इस वीडियो के बाद रूस के उस दावे पर सवालिया निशान लग गया है, जिसमें उसने कहा था कि प्लेन क्रैश में प्रिगोझिन समेत 10 लोग मारे गए हैं. रूसी सरकार की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक मॉस्को से उड़ने भरने वाले छोटे प्लेन में 3 पायलट समेत कुल 10 लोग सवार थे. सवार होने वालों की सूची में प्रिगोझिन का नाम भी शामिल था.

रूसी सैन्य कमांडरों ने जताई थी नाराजगी

येवगिनी प्रिगोझिन (Yevgeny Prigozhin) का नाम उस वक्त चर्चाओं में आया था, जब उन्होंने रूसी (Russia Ukraine War) सैन्य कमांडरों पर उनकी मिलिट्री पोस्ट पर हमला करने का आरोप लगाया था. प्रिगोझिन ने कहा था कि रूसी कमांडरों की कमजोर सैन्य क्षमताओं की वजह से यूक्रेन का अभियान सफल नहीं हो पा रहा है और इस पर काम करने के बजाय वे सहयोगी वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर ही हमला कर रहे हैं.

