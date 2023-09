Russia Ukraine War: रूस पर ड्रोन अटैक इन दिनों बढ़ गए हैं. मॉस्को का आरोप है कि इन ड्रोन हमलों के पीछे यूक्रेन है और यह एक आतंकवादी कृत्य है. इस बीच यूक्रेन की डिफेंस इंटेलिजेंस ने एक बेहद दिलचस्प वीडियो शेयर किया है. इसमें एक यूक्रेनी ड्रोन के पीछे रूसी विमान को देखा जा सकता है.

यूक्रेनी बलों का दावा है कि ड्रोन बड़ी चतुराई से तीन रूसी सैन्य विमानों को चकमा देने में कामयाब रहा. रूसी विमान ड्रोन को मार गिराने की कोशिश कर रहे थे.

Two Russian attack helicopters and an aircraft chased a Ukrainian drone near Cape Tarkhankut (Crimea) but failed to shoot it down - Defense Intelligence of Ukraine posted a unique video.

Despite continuous fire, Ukrainian drone left the "battlefield" undamaged and successfully… pic.twitter.com/ScxCz1SP4j

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 1, 2023