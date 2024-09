बांग्लादेश की सरकार गिराने के पीछे किसका हाथ? भारतीय राजदूत ने किया खुलासा, मो. यूनुस ने भी खोल दी पोल?

Bangladesh Crisis: बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को प्रधानमंत्री की कुर्सी से उखाड़ फेकने के लिए एक साजिश रची गई थी, यह बात खुद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मो. यूनुस ने कबूली है. इस बात की चर्चा काफी दिनों से थी कि शेख हसीना को हटाने के लिए बहुत सोची-समझी साजिश रची गई. अब यूनुस ने स्वीकार कर लिया कि बांग्लादेश में लंबे समय से शेख हसीना सरकार को हटाने की योजना बनाई जा रही थी. आइए जानते हैं पूरा मामला.

मो. यूनुस ने कबूला सच

बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मो. यूनुस इस समय अमेरिका में हैं. वहां पर एक कार्यक्रम में शिरकत के दौरान कहा कि बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ, वह सब प्लानिंग की वजह से हुआ और यह लंबे समय से चल रहा था. उन्होंने कहा कि इस प्लानिंग में एक शख्स ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी. कौन है यह नौजवान

कौन है शेख हसीना को हटाने वाला मास्टरमाइंड?

मो. यूनुस अमेरिका में क्लिंटन ग्लोबल इनिशिएटिव कार्यक्रम में बोल रहे थे. इस दौरान उन्होंने मंच से एक युवक को सबके सामने इन्ट्रोड्यूस करवाया. उसका नाम है महफूज आलम. इस समय वह मो. यूनुस का स्पेशल असिस्टेंट है. महफूज आलम का नाम लेते हुए मो. यूनुस ने कहा कि यही वह शख्स हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में परिवर्तन लाए और आज तक इन्होंने अपने बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, ये पर्दे के पीछे रहते हैं, लेकिन कोई भी काम बिना इनके संपन्न नहीं होता है. महफूज आलम और मो. यूनुस की नियुक्ति आसपास ही की गई थी और जब तक यूनुस पद पर बने रहेंगे, तब तक आलम भी अपने पद पर बने रहेंगे. बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में महफूज आलम के बारे में लिखा है कि वह ढाका यूनिवर्सिटी में लॉ के स्टूडेंट रह चुके हैं. वहीं से उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी. जिस मंच से मो. यूनुस ने महफूज के बारे में बताया वहां पर उनके साथ एक लड़की भी मौजूद थी. वह कोट-पैंट और हिजाब पहने हुए थी. हालांकि, उसके बारे में और अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है.

महफूज आलम उम्र में कम, इरादे खतरनाक?

महफूज आलम के बारे में बताते हुए यूनुस ने कहा कि यह भले ही आम युवा की तरह दिखते हैं, लेकिन जब आप इनके काम देखेंगे, इन्हें बोलते सुनेंगे तो आप सब चौंक जाएंगे, आपको यकीन नहीं होगा, बल्कि कांपने लगेंगे. मो. यूनुस ने कहा कि इन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया था कि जिसको जो करना है कर ले, मारना चाहता है तो उसकी हत्या कर दे, लेकिन वह अपने मिशन में सफल होकर रहेगा.

सूत्रधार महफूज आलम

उन्होंने आगे कहा कि बांग्लादेश में जिस तरह का बड़ा परिवर्तन हुआ, उसे देखकर ऐसा लगता है कि सबकुछ अचानक ही हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा था और इसके सूत्रधार महफूज आलम थे, ये अलग बात है कि इन्होंने कभी इसका क्रेडिट नहीं लिया. उस कार्यक्रम में बोलते हुए मो. यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन इसलिए सफल हुआ क्योंकि इसका कोई चेहरा नहीं था, इसलिए किसी एक को गिरफ्तार कर आंदोलन को खत्म नहीं किया जा सकता था, यह आंदोलन की खासियत थी और इसमें महफूज आलम ने जो भूमिका निभाई है, वह अद्भुत है, इसलिए प्लीज आप सब इनका स्वागत कीजिए.

He (Mahfuz) is known as Subedar behind the whole revolution, he denied repeatedly it’s not me many others …but now we recognise that there brain behind the whole thing … it’s amazing meticulously designed thing…it’s not just suddenly came it’s not like that…very well… pic.twitter.com/TKIppyDc7L

— Arifa Rahman Ruma (@ArifaRahmanRuma) September 25, 2024