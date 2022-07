Monkeypox Guideline: मंकीपॉक्स को लेकर WHO ने जताई चिंता, समलैंगिकों को दी ये सलाह

WHO Guideline for Monkeypox: मंकीपॉक्स वायरस के वैश्विक मामलों में वृद्धि के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने जोखिम वाले पुरुषों को अपने यौन साझेदारों (सेक्सुअल पार्टनर्स) को सीमित करने की सलाह दी है, जिससे कि उन पर इस बीमारी का खतरा कम हो सके. अफ्रीका में पांच मौतों के साथ 78 देशों से WHO को अब तक 18,000 से अधिक मंकीपॉक्स के मामले मिले हैं.

पार्टनर की संख्या करें कम

WHO के प्रमुख ट्रेडोस अदनोम घेब्रेयियस ने कहा कि इस बीमारी के जोखिम को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने और दूसरों के लिए सुरक्षित विकल्प बनाना. उन्होंने कहा कि पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुष अपने सेक्जुअल पार्टनर की संख्या कम करें. उन्होंने उनसे नए पार्टनरों के साथ यौन संबंध बनाने पर पुनर्विचार करने के लिए भी कहा है.

समलैंगिकों में मिले 98 फीसदी मामले

हालांकि, 98 प्रतिशत मामले पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले पुरुषों में ही मिले हैं. WHO के महानिदेशक ने जोर देकर कहा कि कोई भी व्यक्ति मंकीपॉक्स के संपर्क में आ सकता है. घेब्रेयसस ने कहा कि गले लगाने, चूमने और दूषित तोलिये या बिस्तर का उपयोग करने से भी ये बीमारी हो सकती है.

इन लोगों को ध्यान देने की जरूरत

उन्होंने कहा कि यह एक प्रकोप है, जिसे रोका जा सकता है यदि देश, समुदाय और व्यक्ति संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाते हैं और बच्चों, गर्भवती महिलाओं और इम्यूनोसप्रेस्ड सहित कमजोर समूहों की रक्षा करते हैं. उन्होंने उस कलंक और भेदभाव से बचने की आवश्यकता पर भी बल दिया जो किसी भी वायरस की तरह खतरनाक हो सकता है और प्रकोप को बढ़ावा दे सकता है.

वैक्सीनेशन अभी जरूरी नहीं

WHO ने हालांकि इस समय बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की सिफारिश नहीं की है, लेकिन उन लोगों के लिए वैक्सीन की सिफारिश जरूर की है, जो मंकीपॉक्स वाले किसी व्यक्ति के संपर्क में आए हैं और जो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और लैब कर्मियों के साथ कई यौन साझेदारों के साथ सेक्स करने पर उच्च जोखिम में हैं. घेब्रेयसस ने ऑनलाइन फैलने वाली बीमारी के बारे में गलत सूचना के खिलाफ भी आह्वान किया.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर

LIVE TV