मासूम चेहरा, इरादे खतरनाक...20 साल के इस लड़के ने डोनाल्ड ट्रंप पर तड़तड़ाई गोलियां, पूरे अमेरिका में मचा हड़कंप

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमले में बाल-बाल बच गए हैं. उन पर कुछ ऊंचाई से एक हमलावर ने गोलीबारी की. इसके बाद हमला किसने किया यह बड़ा सवाल उठ रहा था, अब न्यूज फॉक्स की रिपोर्ट के मुताबिक फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने हमलावर की पहचान कर ली है. एजेंसी ने कहा है कि हमलावर एक 20 साल का युवक थॉमस मैथ्यू था. उसने ही ट्रंप पर गोली चलाई थी. हमले के दौरान ही सीक्रेट सर्विस के स्नाइपर ने उसे मार गिराया है.

हमलावर की आई पहली तस्वीर, आप भी देखें फोटो:-

कथित शूटर की तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं. जिनमें गोलीबारी से कुछ क्षण पहले की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं. सीक्रेट सर्विस एजेंटों द्वारा गोली मारे जाने के बाद उसकी खून से लथपथ तस्वीर भी सामने आई है. शूटर कथित तौर पर रैली स्टेज के पास एक छत पर छिपा हुआ था. जैसे ही उसने पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर गोलियां चलाईं, उसे सीक्रेट सर्विस के काउंटर स्नाइपर्स ने तुरंत मार गिराया.

हमलावर की देखें फोटो:-

BREAKING: Thomas Matthew Crooks ID'd as the suspect who shot at Donald Trump at his PA rally.

Crooks was 20-years-old from Bethel Park, Pennsylvania which was about 40 miles south of the Butler rally.

An AR-15 was reportedly recovered at the scene.

Crooks was apparently shot… pic.twitter.com/D5GP6hVYWC

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 14, 2024