Al Qaeda New Chief: कौन बनेगा अल कायदा का नया चीफ? जवाहिरी के मारे जाने के बाद इस नाम पर चर्चा तेज

Al Qaeda New Chief Name: अफगानिस्तान (Afghanistan) के काबुल (Kabul) में आतंकी संगठन अल कायदा (Al Qaeda) के चीफ अयमान अल जवाहिरी (Ayman al-Zawahiri) को जान से मारने का दावा अमेरिका (US) ने किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) जो बाइडेन (Joe Biden) ने खुद इस बात का ऐलान किया कि 9/11 हमले की ओसामा बिन लादेन (Osama Bin Laden) के साथ मिलकर साजिश करने वाले अयमान अल जवाहिरी को एयर स्ट्राइक (Air Strike) में मार गिराया गया है. गौरतलब है कि अयमान अल जवाहिरी की मौत के बाद अल कायदा चीफ का पद खाली हो गया है. इस बीच, सवाल ये है कि अल कायदा की कमान अब कौन संभालेगा? ऐसे में आतंकी सैफ अल आदिल (Saif al-Adel) के नाम की चर्चा अल कायदा के अगले चीफ के तौर पर तेज हो गई है.

अल कायदा का अगला चीफ कौन?

डेली मेल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, आतंकी सैफ अल आदिल को अल कायदा का अगला चीफ बनाया जा सकता है. सैफ अल आदिल मिस्र की आर्मी में अफसर रह चुका है. इसके अलावा वह अल कायदा के संस्थापक सदस्यों में से भी एक है. अल कायदा से पहले 1980 के दशक में आतंकी सैफ अल आदिल आतंकी संगठन मकतब-अल-खिदमत का हिस्सा रह चुका है. सूत्रों के मुताबिक, आतंकी सैफ अल आदिल की उम्र अभी करीब 60 साल है.

इतना खूंखार है आतंकी सैफ अल आदिल

जान लें कि आतंकी सैफ अल आदिल जब 30 साल का था, तब उसने सोमालिया के मोगादिशु में कुख्यात 'ब्लैक हॉक डाउन' ऑपरेशन का नेतृत्व किया था, जिसमें 19 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे. बाद में उनके शवों को सड़क पर घसीटा भी गया था. सैफ अल आदिल कितना खूंखार है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं.

आतंकी सैफ अल आदिल की भूमिका अहम

ओसामा बिन लादेन के मरने के बाद से एक रणनीतिकार के रूप में आतंकी सैफ अल आदिल की भूमिका अहम हो गई. हालांकि अभी ये जानकारी नहीं है कि आतंकी सैफ अल आदिल कहां है? सूत्रों के मुताबिक, पिछले 19 साल से आतंकी सैफ अल आदिल ईरान में फंसा हुआ है.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर