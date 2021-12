महिला से खुदवाई कब्र, फिर गोली मारकर वहीं दफन कर दिया; जानें क्या है पूरा मामला?

ब्रासीलिया: ब्राजील (Brazil) से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला को मौत के घाट उतारने से पहले उसी से उसकी कब्र खुदवाई गई (Woman Forced to Dig Her Own Grave). इस वारदात को ड्रग्स (Drugs) के धंधे में शामिल कुछ लोगों द्वारा अंजाम दिया गया. पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पहले महिला से कब्र खुदवाई, फिर गोली से उड़ाने के बाद उसके शव को वहीं दफना दिया.

Birthday Party में गई थी महिला

‘डेली स्टार’ की रिपोर्ट के अनुसार, यह सब तब हुआ जब अमांडा अल्बाच (Amanda Albach) अपने कुछ दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी (Birthday Party) मनाने गई थी. पार्टी में अमांडा ने कुछ ऐसा कर दिया, जिससे आरोपी नाराज हो गए और उसे मौत के घाट उतार दिया. दरअसल, इसी पार्टी में ड्रग्स के धंधे में लिप्त कुछ लोग भी शामिल थे. जब अमांडा ने उनकी तस्वीरें लेना शुरू किया, तो उन्हें पसंद नहीं आया.

इस वजह से बिगड़ गई बात

बात तब बिगड़ गई जब अमांडा ने ड्रग की तस्करी में शामिल एक शख्स को लेकर कुछ कमेंट किया और उसकी फोटो कई अन्य लोगों को भेज दी. पार्टी के बाद आरोपियों ने अमांडा अल्बाच को किडनैप किया और एक सुनसान इलाके में ले गए. वहां उन्होंने अमांडा से खुद अपनी कब्र खोदने को कहा. बाद में उन्होंने गोली मारकर महिला की हत्या कर दी और शव वो उसी कब्र में दफना दिया.

इस तरह सामने आई सच्चाई

अमांडा अल्बाच के पार्टी से वापस न लौटने पर उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने जब पार्टी में शामिल लोगों से पूछताछ की तो उसे एक व्यक्ति पर शक हुआ. इसके बाद कड़ाई से पूछताछ में उसने सबकुछ उगल दिया. शख्स ने बताया कि अमांडा को मारने के बाद उसके शव को बीच के पास दफना दिया गया है. पुलिस ने इस मामले में दो पुरुष और एक महिला को गिरफ्तार किया है. तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.