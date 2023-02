Woman woke up with amnesia: सोते वक्त थी 32 की, जागी तो हो चुकी थी 17 साल की! बच्चे को भूल ढूंढ रही ब्वॉयफ्रेंड

32 Year Old Woman Felt 17 Again After a Nap: क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा हो सकता है कि कोई महिला 32 साल की हो और सोने के बाद जागे तो वो आधी उम्र की हो गई हो? चौकिये मत क्योंकि ये सच है और हैरान करने वाला यह मामला कनाडा (Canada) के टोरंटो में सामने आया है. जहां 32 साल की नेल्श को एक दिन ऐसी नींद आई कि वो जागी तो अधेड़ उम्र से सीधे अपनी टीनएज में (17 साल की आयु) पहुंच गई.

आधी जिंदगी भूल गई महिला

'द मिरर' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेल्श अपने बेड में चैन की नींद सो रही थी और जब वो जागी तो किसी 16—17 साल की लड़की की तरह बिहेव करने लगी. न तो उसे अपनी फैमिली लाइफ के बारे में याद था न तो अपनी बेटी के बारे में और न ही अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में. 6 साल बच्ची की मां नेल्श खुद को टीनएजर मान रही थी और वो अपनी बेटी तक को पहचान नहीं पाई.

अपने ही पति से फिर हुआ प्यार

नेल्श का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक उसके घर वाले जब उसे हॉस्पिटल लाए. तब वो बहुत कन्फ्यूज थी. दो-चार दिन वाच और टेस्ट करने के बाद उसकी भूलने वाली बीमारी की पुष्टि हुई. फैमिली से बातचीत और मेडिकल रिपोर्ट में सामने आया कि बचपन में (9 साल की उम्र में) उसके साथ एक हादसा हुआ था, जिससे उसके दिमाग को ठेस पहुंची थी. शायद उसी वजह से उसकी याद्दाश्त चली गई.

इसके बाद उसके पति ने उसका साथ निभाया और वो उसकी मेमोरी को वापस लाने के लिए दिन-रात मेहनत करने लगा. इस दौरान नेल्श को एक बार फिर से अपने ही पार्टनर से प्यार हो गया. यानी इस मामले में दिलचस्प बात ये रही कि भले ही वो अपनी पिछली जिंदगी के बारे में भूल चुकी थी लेकिन गनीमत ये रही कि उसे एक बार फिर उसी पति से प्यार हो गया.

दोबारा हुई शादी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले महीने के बीस 20 जनवरी को नेल्श ने अपने उसी पार्टनर से एक बार फिर शादी कर ली. अभी उसकी याद्दाश्त नहीं लौटी है. डॉक्टरों ने उसे कॉफी, एल्कोहॉल और मेंटल टेंशन से दूर रहने के लिए कहा है. बताया जा रहा है कि उसे अब भी सिरदर्द और उल्टी की शिकायत रहती है. पर उसका पति उसकी बेटी और उसका दोनों का बखूबी ख्याल रखता है. एक लाइफ पार्टनर के संघर्ष की ये कहानी ट्रेंड कर रही है.

