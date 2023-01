World Most Powerful Passports: इस देश का पासपोर्ट है सबसे ज्यादा ताकतवर, 2023 में दूसरे और तीसरे नंबर वाले देश का नाम भी जानिए?

Passport Ranking 2023: हर साल पासपोर्ट की रैकिंग जारी की जाती है. इस रैंकिंग (Passport Ranking) के आधार पर पता चलता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है. अगर इस साल के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की बात करें तो वह है जापान का पासपोर्ट. क्योंकि 2023 के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट (World most powerful passports) की रैंकिंग जारी कर दी गई है.

लंदन बेस्ड ग्लोबल सिटिजनशिप एंड रेसिडेंस एडवाइजरी फर्म हेनले एंड पार्टनर्स (Henley and Partners) द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, एशिया के तीन देशों के पासपोर्ट की एक तिकड़ी अपने धारकों को किसी भी अन्य देशों की तुलना में अधिक ग्लोबल ट्रैवल की स्वतंत्रता प्रदान करती है.

दूसरे और तीसरे नंबर पर ये देश

सीएनएन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक जापान के नागरिक दुनिया भर में रिकॉर्ड 193 गंतव्यों/देशों के लिए वीज़ा-मुक्त या वीज़ा-ऑन-डिमांड एक्सेस की सुविधा उठाते हैं. जापान ने दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के पासपोर्ट की सूची में सिंगापुर और दक्षिण कोरिया को हराकर बाजी मारी है, क्योंकि इन देशों के नागरिक स्वतंत्र रूप से 192 देशों में वीजा फ्री एंट्री हासिल कर सकते हैं. हेनले और पार्टनर्स की स्टडी के मुताबिक, दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का है. जापान का पासपोर्ट दुनियाभर के 193 देशों के लिए वीजा-मुक्त या वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा देता है.

टॉप चार्ट में यूरोप का जलवा

एशियाई देशों की इस तिकड़ी के बाद यूरोपीय देशों की भरमार लीडरबोर्ड के Top 10 चार्ट में मजबूती से बैठी है. जर्मनी और स्पेन संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर हैं, जिनके नागरिक बिना किसी दिक्कत के 190 देशों में घूम सकते हैं. जबकि चौथे नंबर पर फ़िनलैंड, इटली, लक्समबर्ग हैं जिनके नागरिकों को 189 देशों में वीजा-मुक्त या वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा है. इसके बाद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड और स्वीडन ये 4 देश पांचवें पायदान पर हैं, जबकि फ्रांस, आयरलैंड, पुर्तगाल और यूनाइटेड किंगडम छठे नंबर पर हैं. इसके बाद बेल्जियम, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और चेक गणराज्य के साथ न्यूजीलैंड और अमेरिका नंबर 7 पर दिखाई देते हैं. वहीं अफगानिस्तान अंतिम पायदान पर है. अफगानिस्तान को कुल 27 देश वीजा फ्री एंट्री देते हैं.

The best passports to hold in 2023

1. Japan (193 destinations)

2. Singapore, South Korea (192 destinations)

3. Germany, Spain (190 destinations)

4. Finland, Italy, Luxembourg (189 destinations)

5. Austria, Denmark, Netherlands, Sweden (188 destinations)

6. France, Ireland, Portugal, United Kingdom (187 destinations)

7. Belgium, New Zealand, Norway, Switzerland, United States, Czech Republic (186 destinations)

8. Australia, Canada, Greece, Malta (185 destinations)

9. Hungary, Poland (184 destinations)

10. Lithuania, Slovakia (183 destinations)

