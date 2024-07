‘मुझे मेरे जूते तो ले लेने दो...' गोलियों के तड़तड़ाहट के बीच ट्रंप को जान से अधिक इस बात की थी परवाह

Donald Trump: डोनाल्ड ट्रंप हमले में सुरक्षित बच गए हैं. उनके कान में गोली लगी थी, गोली चलने के कुछ ही पल बाद अपने पैरों पर खड़े हो गए थे, उस समय ट्रंप समर्थकों में दहशत और भय व्याप्त हो गया था, रैली में कुछ लोग चीखते हुए सुना गया. लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अपने ऊपर जानलेवा हमले के बावजूद बेफिक्र रहे. जब सीक्रेट सर्विस एजेंट 'हटो, हटो...' चिल्ला रहे थे, चारों तरफ से सैनिकों से घिरे ट्रंप को जान से अधिक एक बात की परवाह थी, जानते हैं क्या? अपने जूते की. आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन यह सच है.

पहले देखें यह वीडियो:-

वीडियो में आप देख सकते हैं जब गोलियों की बौछार हो रही थी तब ट्रंप अपने जूते की बात कर रहे थे. जब गोलीबारी बंद हुई, हमलावर मारा गया, उसके बाद जब सैनिक ट्रंप से आगे चलने के लिए बोले तो तब ट्रंप ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा और बोले 'मुझे अपने जूते लेने दो.' अपने जूते पहनने के बाद ट्रंप ने विरोध में भीड़ की ओर अपनी मुट्ठी हवा में उठाई. फिर वे "लड़ो! लड़ो!" शब्द बोलते दिखाई दिए, जिस पर भीड़ ने जोरदार जयकारा लगाया. ट्रंप समर्थकों ने उन्हें 'सच्चा योद्धा' बताया है.

ट्रंप पर हुए हमले का पूरा वीडियो देख‌िए:

#WATCH | Gunfire at Donald Trump's rally in Butler, Pennsylvania (USA). He was escorted to a vehicle by the US Secret Service

"The former President is safe and further information will be released when available' says the US Secret Service.

(Source - Reuters) pic.twitter.com/289Z7ZzxpX

— ANI (@ANI) July 13, 2024