Chandra Grahan 2022 Time: भारत के किन शहरों में दिखेगा चंद्र ग्रहण, जानिए अपने शहर की टाइमिंग

नई दिल्ली. Chandra Grahan 2022 Time in Delhi, UP and Bihar साल का पहला चंद्र ग्रहण 16 मई 2022 को लगा था और आज 08 नवंबर को कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर अंतिम चेंद्र ग्रहण लग रहा है. साल 2022 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत समेत कई एशियाई द्वीपों, दक्षिण/ पूर्वी यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी व दक्षिण अमेरिका, पेसिफिक अटलांटिक और हिंद महासागर में दिखाई देगा. ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, चंद्र ग्रहण के दौरान सूतक काल का समय ग्रहण के शुरू होने के 9 घंटे पहले लग जाता है. ये चंद्र ग्रहण भारत के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. इसलिए चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य होगा.

आपके शहर में कब दिखेगा चंद्र ग्रहण

गोहाटी: 04 बजकर 34 मिनट से शुरू होगा और शाम 06 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

कोलकत्ता: 4 बजकर 52 मिनट से शुरू होगा और शाम 06 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

पटना: 5 बजकर 01 मिनट से शुरू होगा और शाम 06 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

वाराणसी: 5 बजकर 10 मिनट से शुरू होगा और शाम 06 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

लखनऊ: 5 बजकर 16 मिनट से शुरू होगा और शाम 06 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

चंडीगढ़: 5 बजकर 23 मिनट से शुरू होगा और शाम 06 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

शिमला: 5 बजकर 24 मिनट से शुरू होगा और शाम 06 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

दिल्ली: चंद्र ग्रहण शाम करीब 5 बजकर 29 मिनट से शुरू होगा और शाम 06 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

जम्मू: 5 बजकर 31 मिनट से शुरू होगा और शाम 06बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

अमृतसर: 5 बजकर 33 मिनट से शुरू होगा और शाम 06 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

भोपाल: 5 बजकर 36 मिनट से शुरू होगा और शाम 06 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

अजमेर: 5 बजकर 43 मिनट से शुरू होगा और शाम 06 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

बंगलौर: 5 बजकर 50 मिनट से शुरू होगा और शाम 06 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

अहमदाबाद: 5 बजकर 56 मिनट से शुरू होगा और शाम 06 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

मुंबई: 6 बजकर 01 मिनट से शुरू होगा और शाम 06 बजकर 19 मिनट तक रहेगा.

