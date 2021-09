पीएम मोदी-सीएम योगी ने किया राधाअष्टमी का जिक्र, जानिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है ये पर्व

नई दिल्लीः PM Modi Radha Ashtmi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ पहुंचे. मंगलवार को यहां राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड की नींव रखी गई. हालांकि इससे अलग कार्यक्रम की खासियत यह रही कि ब्रज भूमि के इस क्षेत्र से राधे-राधे की गूंज भी सुनाई दी. सीएम योगी ने अपने स्वागत संबोधन में जहां राधा अष्टमी उत्सव का जिक्र किया, वहीं पीएम मोदी ने भी इस आध्यात्मिक पर्व की शुभकामनाएं दीं.

ब्रज क्षेत्र के लिए राधा अष्टमी का महत्व तो है ही, इसके साथ ही यह पौराणिक चरित्र जितना आध्यात्मिक है लोक परंपरा की विरासत भी है. क्या है इस पर्व के मायने, इस पर डालते हैं एक नजर?

#WATCH | Under Yogi Ji's leadership, Uttar Pradesh has admistered more than 8 cr vaccine doses so far. The State has a record of administering highest doses of vaccines in a day: PM Modi in Aligargh pic.twitter.com/ZD13MeW1vO

