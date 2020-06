कांग्रेस-चीन में क्या है कनेक्शन, सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर कांग्रेस और चीन के आपसी संबंधों की जांच कराने की मांग की गई है. इस मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को प्रतिवादी बनाया गया है. ये याचिका एक वकील और एक पत्रकार ने दाखिल की है.

This picture of Rahul Gandhi signing an agreement in 2008 in China with Sonia and Xi in the background has possible sinister implications for the country’s security. The NIA must initiate an investigation under the Unlawful Activities ( Prevention) Act and secure the agreement pic.twitter.com/WCn1TY6E28

— Mahesh Jethmalani (@JethmalaniM) June 21, 2020