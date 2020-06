आतंकियों की कायराना करतूत, अनंतनाग में कांग्रेस सरपंच की गोली मारकर हत्या

नई दिल्ली: घाटी में सेना और सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ एक्शन से बौखलाए आतंकी अब बेकसूर आम लोगों को निशाना बना रहे हैं. अपने साथियों के खात्मे से बौखलाए आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक कश्मीरी पंडित सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी.

इस वारदात को कश्मीर में आतंक का नया पर्याय बने लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रजिस्टेंस फ्रंट 'टीआरएफ' ने अंजाम दिया है. आपको इस बात की जानकारी दे दें कि पिछले 17 सालों में ये पहली वारदात है, जिसमें घाटी में किसी कश्मीरी पंडित की आतंकियों ने हत्या की है. ये कांग्रेस पार्टी से सरपंच था.

अजय कुमार पंडिता कांग्रेस की अनंतनाग इकाई के वरिष्ठ नेता होने के साथ लरकीपोरा में लोकबवन पंचायत के सरपंच थे.

शाम के तकरीबन छह बज रहे थे, सरपंच अजय किसी काम के चलते अपने घर से बाहर निकले थे. इस बीच वहां आतंकियों ने उनपर नजदीक से गोली चला दी. इस वारदात को अंजाम देने के बाद आतंकी वहां से फरार हो गए. जिसके बाद उनके परिजनों के अलावा अन्य लोगों ने अजय को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के अनुसार अबतक अजय की हत्या करने वाले आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली है. अनुमान ये भी नहीं लगाया जा सका है कि कितने आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है.

इस वारदात को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रशासन को जिम्मेदार बताया है. प्रदेश कांग्रेस का आरोप है कि सरपंच अजय ने करीब दो महीने पहले इस बात की आशंका जताई थी कि आतंकी किसी भी समय उन्हें निशाना बना सकते हैं लेकिन प्रदेश प्रशासन ने उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं कराई. जिसका नतीजा उनकी हत्या के रूप में सामने आया.

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरपंच की हत्या पर दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अजय पंडिता ने कश्मीर में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपनी जान दे दी. इस दुख की घड़ी में मैं उनके परिवार और दोस्तों के साथ खड़ा हूं, हिंसा की कभी जीत नहीं हो सकती.

My condolences to the family and friends of Ajay Pandita, who sacrificed his life for the democratic process in Kashmir. We stand with you in this time of grief.

Violence will never win.

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 8, 2020