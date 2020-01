बड़ी मुश्किल से हो पाया अरविंद केजरीवाल का नामांकन! जानिए: पूरा घटनाक्रम

नई दिल्ली: दिल्ली का चुनावी दंगल नामांकन को लेकर भी चर्चा में आ गया है. आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंदर केजरीवाल दोपहर में ही नामांकन दाखिल करने पहुंचे लेकिन वहां पहले से इतने उम्मीदवार मौजूद थे कि केजरीवाल को लंबा इंतजार करना पड़ा. आम आदमी पार्टी ने इसे बीजेपी की साजिश कहा है.

Waiting to file my nomination. My token no is 45. There are many people here to file nomination papers. Am so glad so many people participating in democracy. — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) January 21, 2020

AAP ने भाजपा पर लगाया गंभीर आरोप

आज केजरीवाल अपने परिवार के साथ नामांकन पर्चा भरने जामनगर हाउस पहुंचे. सोमवार का दिन रोड शो में फंसे होने की वजह से आज नामांकन भरने के लिए केजरीवाल अपने परिवार और कुछ लोगों के साथ ही पहुंचे थे. लेकिन जामनगर हाउस में दाखिल होते ही केजरीवाल का सामना वहां मौजूद कई निर्दलीय प्रत्याशियों से हुआ. सभी ने हंगामा शुरु कर दिया कि केजरीवाल डायरेक्ट नामांकन नहीं कर सकते. सबको टोकन के हिसाब से बुलाया जाए. केजरीवाल को 45वें नंबर का टोकन दे दिया गया.

Delhi CM and Aam Aadmi Party (AAP) candidate from New Delhi seat, Arvind Kejriwal at the Returning Officer's office, as he is yet to file his nomination. His token number is 45. #DelhiElections2020 https://t.co/I6av2vXvUp pic.twitter.com/gMWYMojDMW — ANI (@ANI) January 21, 2020

आम आदमी पार्टी का आरोप था कि बीजेपी ने सीएम केजरीवाल को नामांकन से रोकने के लिए कई डमी कैंडिडेट भेजे हैं. नियम के मुताबिक जिन लोगों ने 3 बजे तक टोकन लिया है उनका नामांकन कराया जाएगा. वहीं भाजपा के उम्मीदवार सुनील यादव ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला.

Sunil Yadav, BJP candidate against AAP's Arvind Kejriwal: People have to make an appointment to meet and tell their problems. This election will be local versus others. #DelhiElections2020 https://t.co/XSm9ivLWBX — ANI (@ANI) January 21, 2020

दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आगामी 8 फरवरी को वोट डाले जाएंगे. जबकि 11 फरवरी को यानी तीन दिन बाद चुनावी नतीजे आएंगे. ऐसे में हर किसी की नजर नई दिल्ली विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा है. जहां से भाजपा ने सुनील यादव को अरविंद केजरीवाल से दो-दो हाथ करने के लिए मैदान में उतारा है.

