कौन कहता है कि दिल्ली का रण एकतरफा जीत रही है AAP? गलतफहमी दूर करने के लिए पढ़ें ये Facts

नई दिल्ली: दिल्ली के दंगल के लिए सभी सियासतदान अपनी-अपनी ताकत झोंकने में जुटे हुए हैं. हर कोई अपना दम-खम दिखाने में जुटा हुआ है. लेकिन, इस बीच एक चर्चा ने जोर पकड़ रखा है कि दिल्ली के सियासी रण पर आम आदमी पार्टी एकतरफा चुनाव जीत रही है. लेकिन ये किसी बड़ी गलतफहमी से कम नहीं है.

इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी इस सवाल के जवाब के लिए हर कोई टक-टकी लगाए बैठा हुआ है. 8 फरवरी को होने वाली वोटिंग और 11 फरवरी को आने वाले नतीजों में कौन बाजी मारेगा इसका हर किसी को इंतजार है. लेकिन दिल्ली का गणित जाने बगैर ही हर कोई ये हल्ला करने लगा है कि दिल्ली में केजरीवाल की एकतरफा वापसी हो रही है. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली का सियासी गणित साल 2015 से बिल्कुल ही अलग है. भाजपा इस बार AAP के लिए काफी घातक साबित हो सकती है. आपको एक-एक करके सभी बड़ी वजहों से रूबरू करवाते हैं.

पूर्वांचली वोटर्स 25-30%

25 सीटों पर प्रभाव

पंजाबी वोटर्स 35%

28 से 30 सीटों पर प्रभाव

मुस्लिम वोटर्स 12-13%

10 सीटों पर प्रभाव

इन आंकड़ों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे देते हैं. इस बार दिल्ली भाजपा का नेतृत्व मनोज तिवारी के कंधे पर है. इन आंकड़ों से ये समझा जा सकता है कि मनोज तिवारी का चेहरा पूर्वांचली वोटर्स को साधने में काफी हद तक कारगर साबित हो सकता है. ऐसे में पूर्वांचली वोटरों का प्रभाव सीधे-सीधे 25 सीटों पर है. ऐसे में भाजपा को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए.

यहां एक बात और गौर करने वाली है कि बिहार में भाजपा की सहयोगी दल JD(U) और LJP ने दिल्ली के रण में ताल ठोकने का ऐलान किया तो ऐसा लगने लगा कि भाजपा से कुछ पूर्वांचली वोटर्स छटक सकते हैं. इसके लिए भी भाजपा ने मास्टर प्लान तैयार किया और इन दोनों पार्टियों के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया.

Manoj Tiwari,Delhi BJP Chief: We have decided to give three seats to our allies. JDU will contest on two seats and LJP on 1 seat. Rest of the ten seats which remain, BJP will announce candidates for them soon #DelhiElections2020 pic.twitter.com/ePfUvnHbY2

— ANI (@ANI) January 20, 2020