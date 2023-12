Aamir Khan: आमिर खान के फैंस के लिए खुशखबरी, इस फिल्म से फिर सेट पर उतरेंगे एक्टर

Aamir Khan Ready To Start His New Film: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान लाल सिंह चढ्ढा के फ्लॉप होने के बाद से ही फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं. मगर अब एक्टर को लेकर खबरें आ रही है कि जल्दी ही फिल्मी पर्दे पर वापसी करने वाले हैं.