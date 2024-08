Twitter Review: अजय देवगन और तब्बू की लव स्टोरी हिट या फ्लॉप? जानें 'औरों में कहा दम था' पर लोगों का रिएक्शन

नई दिल्ली Auron Mein Kahan Dum Tha Twitter Review: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और तब्बू की जोड़ी ने कई बार लोगों को सुपरहिट फिल्म दी है. सिल्वर स्क्रीन पर दोनों फिर से वापसी कर रहे हैं. 'दृश्यम' फिल्म की हिट जोड़ी फिल्म 'औरों में कहा दम था' के साथ पर्दे पर फिर से साथ नजर आएं हैं. फिल्म थिएटर में रिलीज हो चुकी है. चलिए जानते हैं सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर क्या-क्या रिएक्शन मिल रहे हैं.

फिल्म की कहानी

नीरज पांडेय द्वारा डायरेक्ट फिल्म 'औरों में कहा दम था' फिल्म की कहानी कृष्णा और वसुधा के प्यार इर्दगिर्द है. कृष्णा और वसुधा एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं. लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि दोनों की लाइफ बदल जाती है. कृष्णा को जेल जाना पड़ता है.

कास्ट

कृष्णा के यंग किरदार को शांतनु माहेश्वरी और वसुधा का यंग किरदार साई मांजरेकर ने निभाया है. लीड कृष्णा के किरदार में अजय देवगन हैं, तो वहीं वसुधा के किरदार में तब्बू नजर आईं है.

सोशल मीडिया पर लोगों का रिएक्शन

Wow...Just Wow #AjayDevgn and #Tabu paired opposite each other and this wali feeling @ajaydevgn and Tabu are back with a love story in acclaimed writer and director #NeerajPandey #AuronMeinKahanDumTha.

The makers have released the first glimpse of the film… pic.twitter.com/BK96oeZ3gz

— Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) May 31, 2024