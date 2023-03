आकांक्षा दुबे का आखिरी इंस्टा लाइव, यूजर्स पूछते रहे एक ही सवाल- आपको क्या हुआ?

नई दिल्ली: रविवार सुबह वाराणसी के एक होटल में तब कोहराम मच गया जब उस होटल में रुकीं भोजपुरी एक्ट्रेस का शव फंदे से लटका मिला. शव आकांक्षा दुबे का था जिनका बीती रात पवन सिंह के साथ एक कमाल का गाना रिलीज हुआ था. उसी होटल से आकांक्षा दुबे ने अपनी आखिरी रील बनाई थी. उस रील में वो एक गाने पर थिरक रही थीं. उनकी मौत के बाद उनका आखिरी इंस्टा लाइव भी लोगों के सामने आया है. उसे देखकर आकांक्षा दुबे की मानसिक स्थिति का पता लग रहा है.

इंस्टा लाइव में आकांक्षा दुबे अपने होटल के कमरे में हैं. आकांक्षा की आंखे सूजी हुई हैं और लगातार आंसुओं से भरी हुई हैं. रोनी सी सूरत बनाए वो जैसे ही लाइव पर आई उनके चहेते फैंस ने भी पूछना शुरू कर दिया कि आपको क्या हुआ? आकांक्षा भरी आंखों से स्क्रीन देखती रहीं फिर अचानक से लाइव बंद कर दिया. मानो वो लाइव पर किसी को ढूंढ रही थीं और जब वो शख्स नहीं दिखा तो आनन-फानन में वहां से चली गईं.

