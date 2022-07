परिणीति चोपड़ा-अक्षय कुमार फिर आएंगे साथ, एक्ट्रेस ने ऐसे बयां की अपनी बेताबी

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा (Parineeti Chopra) एक कोयला खदान में बचाव अभियान (Coal Mine Rescue Ops) में एक वास्तविक जीवन के नायक और उसकी बहादुरी पर आधारित एक अनाम फिल्म में अक्षय कुमार के साथ मुख्य भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं.

फिर साथ नजर आने वाले हैं अक्षय और परिणीति

फिल्म 2019 की वॉर फिल्म 'केसरी' के बाद अक्षय और परिणीति को फिर से मिलाती है. परिणीति ने सोशल मीडिया (Social Media) पर अपनी और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की एक तस्वीर को कैप्शन के साथ पोस्ट किया, 'हम वापस आ गए हैं.'

We are back

This time the Kesari duo may be shooting in York, but the laughs, jokes, games and Punjabi gupshup is the same @akshaykumar #Newbeginnings #Poojaentertainment pic.twitter.com/HBzp3LkzAa

— Parineeti Chopra (@ParineetiChopra) July 30, 2022