Bade Miyan Chote Miyan Teaser: अक्षय और टाइगर का दिखा अलग अंदाज, एक्शन से किया हैरान

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) अपनी नई फिल्म के साथ एक बार फिर दर्शकों के बीच धमाल मचाने के लिए तैयार हैं. अब उन्होंने अपनी अगली फिल्म का टीजर भी रिलीज कर दिया है. दरअसल, अक्षय को जल्द ही फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' में देखा जाएगा. इस फिल्म में उनके साथ टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) भी जबरदस्त अंदाज में नजर आने वाले हैं.

शानदार है टीजर

मंगलवार को रिलीज किए गए टीजर में देखा जा सकता है कि अक्षय बड़े मियां और टाइगर छोटे मियां के रोल में नजर आ रहे हैं. टीजर की शुरुआत में टाइगर बड़े अंधेरे कमरे में एंट्री करते हैं और वहां मौजूद लोगों को मारने लगते हैं.

इसके बाद एंट्री होती है अक्षय की, वो भी टाइगर की तरह एक्शन करते नजर आते हैं. इसके बाद दोनों अपनी फिल्मी की रिलीज डेट का ऐलान करते हैं.

फिल्म में दिखेगा जबरदस्त एक्शन

अब टीजर से ही इस बात अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में शानदार एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले हैं.

The year you debuted in this world, I debuted in films. Phir bhi muqabla karoge Chote Miyan? Chal phir ho jaye full-on action! @iTIGERSHROFF #BadeMiyanChoteMiyan Christmas 2023. https://t.co/oP5pEVtBMu@vashubhagnani @aliabbaszafar @jackkybhagnani @honeybhagnani @poojafilms

— Akshay Kumar (@akshaykumar) February 8, 2022