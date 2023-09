Akshay Kumar Birthday: महाकाल की शरण में जन्मदिन मनाने पहुंचे अक्षय कुमार, भस्म आरती कर मनाया जश्न

नई दिल्ली: बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) शनिवार, 9 सितंबर को अपना 56वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास दिन का जश्न मनाने के लिए एक्टर ने किसी ग्रैंड पार्टी का आयोजन नहीं, बल्कि महाकाल की शरण में पहुंचे हैं. दरअसल, अपने जन्मदिन पर अक्षय परिवार के साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल ज्योर्तिलिंग के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं. यहां अक्षय के साथ बेटे आरव, बहन अलका हीरानंदानी और भांजी सिमर भी महाकाल की शरण में नजर आए.

भस्म आरती में शामिल हुए अक्षय कुमार

अक्षय और उनका परिवार नंदी हॉल में बैठकर महाकाल की भक्ति में लीन नजर आए. सभी ने भगवान का आशीर्वाद लिया और भस्म आरती में शामिल हुए. अक्षय और उनके परिवार के अलावा इस दौरान भारतीय टीम इंडिया के बाएं हाथ के बल्लेबाज शिखर धवन भी महाकाल ज्योर्तिलिंग के दर्शन करते दिखे. अब इस पूजा-वंदना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

भक्ति में लीन दिखे अक्षय कुमार

वीडियो में देखा जा सकता है कि अक्षय मंदिर परिसर में नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने अपनी वेशभूषा भी पूरी तरह बदल डाली है. एक्टर इस दौरान भगवा चोला ओढ़े पूरी तरह महाकाल की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं.

Today is #AkshayKumar's birthday and he started his day with bhasma aarti at mahakal temple in ujjain with his son Aarav and friend Shikhar Dhawan. har har mahadev.#HappyBirthdayAkshayKumar pic.twitter.com/jepXgTXx1E

— ♔ (@Darsh_Official_) September 9, 2023