Alia Bhatt-Ranbir Kapoor को मिला राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा का निमंत्रण, रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेगा कपल

नई दिल्ली: Alia Bhatt-Ranbir Kapoor: अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरो से चल रही हैं. इस शुभ और खास मौके के लिए कई एक्टर्स को आमंत्रित किया जा रहा है. रजनीकांत, प्रभास से लेकर कंगना रनोट तक कई सेलेब्स को अब तक इनविटेशन मिल चुका है. वहीं आज यानी रविवार 7 जनवरी को इस कपल को प्राण-प्रतिष्ठा के लिए न्योता मिला है.

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को मिला न्योता

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को इस शुभ घड़ी पर शामिल होने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इस कपल को राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा का न्यौता मिल गया है. इसकी एक सेलेब्रिटी फोटोग्राफर मानव मिगलानी ने शेयर की है. फोटो में देख सकते हैं रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के साथ कुछ अन्य लोग में नजर आ रहे हैं. दोनों के हाथ में राम मंदिर का इनविटेशन कार्ड नजर आ रहा है और कैप्शन में लिखा है, ''रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को 22 जनवरी को अयोध्या में श्री रामजन्मभूमि मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के लिए आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख श्री सुनील अंबेकर, आरएसएस कोंकण के प्रांत प्रचार प्रमुख श्री अजय मुडपे और निर्माता महावीर जैन से निमंत्रण मिला है."

Actors Ranbir Kapoor and Alia Bhatt received an invitation to attend the consecration ceremony of Ram Temple on January 22nd in Ayodhya. pic.twitter.com/UaQD2xYpd8

