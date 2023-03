अली गोनी संग उमराह करने पहुंचे आसिम रियाज, सामने आई तस्वीरें

नई दिल्ली: 'रमजान के इस पाक महीने में टीवी इंडस्ट्री से कई लोग उमराह करने मक्का पहुंच रहे हैं. वहीं इस बीच 'बिग बॉस 13' से घर-घर में अपनी पहचान बनाने वाले आसिम रियाज भी यहां पहुंचे हैं. आसिम के साथ उनके क्लोज फ्रेंड अली गोनी भी मक्का पहुंचे. दोनों ने इसकी तस्वीरें अपनी सोशल मीडिया पर शेयर की है जिस पर फैंस रिएक्ट कर रहे हैं.

उमराह करने पहुंचे आसिम और अली

आसिम ने अपने और अली की उमराह की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की.

इस तस्वीर में दोनों उमराह की वेशभूषा में फ्लाइट में बैठे हुए हैं. फोटो के कैप्शन में आसिम ने लिखा, ' रमादान मुबारक, अल्लाह हू अकबर'. फैंस दोनों की इस तस्वीर पर ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं.

अली ने भी किया ट्वीट

आसिम के अलावा एक्टर अली गोनी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर दोनों की उमराह वाली फोटो शेयर की है. फोटो के कैप्शन में एक्टर ने सभी को रमजान की बधाई दी है.बता दें कि अली की मक्का में यह पहली तीर्थ यात्रा है. इस यात्रा को लेकर उन्होंने बीते दिनों एक ट्वीट किया था.

Can’t wait this was my biggest dream allhamdulillah… My first roza in Mecca.. Allah sab ko yeh mauka de. Ameen And so happy doing my first umrah with my childhood buddy @imrealasim pic.twitter.com/7wWncsk0xB

— Aly Goni (@AlyGoni) March 19, 2023