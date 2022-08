'तारक मेहता' के मेकर ने टीम इंडिया पर कसा तंज! फैंस ने लगाई बुरी तरह क्लास

नई दिल्ली: बीते रविवार एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) के दूसरे मुकाबले में भारत पाकिस्तान एक बार फिर आमना-सामना हुआ. हर किसी सांसे थम हुईं थी. हर कोई टीम इंडिया (Team India)की जीत का इंतजार कर रहा था. महज कुछ घंटे चले इस मैच का परिणाम आते ही पूरा देश जश्न में डूब गया. भारत ने 5 विकेट से पाकिस्तान को मात दे दी. हर कोई अपने-अपने तरीके इस खुशी को सेलिब्रेट करने मग्न था. इन सबके बीच असित मोदी (Asit Modi) ने रंग में भंग डालते हुए एक ऐसा पोस्ट किया, जिसे पढ़कर लोग बुरी तरह भड़क उठे.

पोस्ट में असित ने क्या कहा?

एक ओर जहां रविवार रात को मैच खत्म होने के बाद हर कोई खुशी से झूम रहा था. वहीं असित मोदी ने टीम इंडिया के ऊपर सवाल खड़े कर दिए. अब असित कुमार मोदी ने क्या कहा चलिए बताते हैं.

Pakistani cricketer mostly talk in their national language Hindi and Urdu and our cricketer mostly talk in English , What is your opinion ?

— Asit Kumarr Modi (@AsitKumarrModi) August 28, 2022