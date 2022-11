'बेबी डॉल' सनी लियोन पर चढ़ा बोल्डनेस का खुमार, क्रॉप टॉप में फ्लॉन्ट किया टोन्ड फिगर

नई दिल्ली: सनी लियोन (Sunny Leone) कौन हैं? शायद अब इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं रह गई है. सनी की खूबसूरती और बोल्डनेस के चर्चे दुनियाभर में हैं. बेशक सनी अपनी फिल्मों से इंडस्ट्री में कोई खास मुकाम हासिल न किया हो, लेकिन उन्होंने हमेशा ही अपने डांसिंग स्टाइल और बोल्ड लुक्स से लोगों का ध्यान जरूर खींचा है. सनी जब भी कैमरे के सामने आती हैं, लोग बस उन्हें देखते रह जाते हैं. दुनियाभर के फैंस को अब बेसब्री से उनके नए लुक का इंतजार रहता है.

सनी लियोन इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं

ऐसे में एक्ट्रेस भी कभी अपने चाहने वालों को निराश नहीं करतीं. सनी अपने फैंस के साथ जुड़े रहने के लिए सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं. लगभग हर दिन फैंस को उनका नया लुक देखने को मिल जाता है. इतना ही नहीं, उनके पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर धमाल मचा देते हैं. वह वर्क प्रोजेक्ट्स से ज्यादा अपने बोल्ड लुक्स के कारण चर्चा में रहती हैं. अब फिर से सनी ने कातिलाना अदाएं दिखाई हैं.

सामने आई सनी की लेटेस्ट तस्वीरें

ताजा तस्वीरों में सनी को व्हाइट क्रॉप टॉप और मिनी स्कर्ट में देखा जा सकता है. इस लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने बालों को खुला छोड़ा है और न्यूड मेकअप किया है.

कानों में सनी ने हैंगिंग इयररिंग्स कैरी किए हैं. यहां वह कैमरे के सामने एक से बढ़कर एक अदाएं दिखाती नजर आ रही हैं.

इस फिल्म में दिखेंगी सनी

पोस्ट शेयर करते हुए सनी ने लिखा, 'Say No To....' अब फैंस के बीच भी उनके इस लुक को काफी पसंद किया जा रहा है. कुछ मिनटों में ही सनी की फोटोज पर लाखों लाइक्स आ चुके हैं. सनी के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही अर्जुन रामपाल की अगली फिल्म 'द बैटल ऑफ भीमा कोरोगांव' में नजर आएंगी.

ये भी पढे़ं- हर दिन बढ़ती जा रही है श्वेता तिवारी की बोल्डनेस, 42 की उम्र में कैमरे के सामने खिसकाई ड्रेस