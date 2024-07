Bad Newz Box Office Collection Day 1: पहले ही दिन विक्की, तृप्ति और एमी ने मचाया धमाल, बॉक्स ऑफिस पर किया इतना कारोबार

Bad Newz Box Office Collection Day 1: विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी और एमी विर्क की फिल्म 'बैड न्यूज' बीते शुक्रवार 19 जुलाई, 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी हैं. ट्रेलर के बाद से ही फिल्म के लिए दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा था. वह इसे फर्स्ट डे ही लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अब फिल्म का पहला दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है. वैसे, एडवांस टिकट बुकिंग को देखकर ही फिल्म की कमाई का अंदाजा लगाया जा रहा था.

थिएटर्स में दिखी भीड़

पहले ही दिन थिएटर्स में 22.83 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी देखने को मिली. खासतौर पर नाइट शोज में दर्शकों की भारी भीड़ नजर आई. मुंबई के नाइट शोज में जहां 20.75 प्रतिशत और दिल्ली में 26 प्रतिशत ऑक्यूपेंसी देखने को मिली. वहीं, अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'बैड न्यूज' के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए एक्स (ट्वीटर) पर साझा किया है.

पहले ही दिन फिल्म ने की इतनी कमाई

तरण आदर्श ने फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए विक्की कौशल के करियर में 'बैड न्यूज' की शुरुआत शानदार रही.

#BadNewz ushers in #GoodNewz for the industry... And #GreatNewz for #VickyKaushal, who delivers his career-best opener [see chart below].

A strong start was on the cards thanks to the impactful trailer + hugely popular song [#TaubaTauba], but the best part is, the strong start,… pic.twitter.com/hkjcG0ijc0

— taran adarsh (@taran_adarsh) July 20, 2024