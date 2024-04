BMCM Twitter Review: क्या अक्षय-टाइगर को मिला ईद की छुट्टी का फायदा? फिल्म देखने से पहले जान लीजिए दर्शकों के रिव्यूज

Bade Miyan Chote Miyan Twitter Review: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और टाइगर श्रॉफ (Tiger Shroff) की एक्शन पैक्ड फिल्म 'बड़े मियां छोटे मियां' आखिरकार ईद के खास मौके पर 11 अप्रैल को रिलीज हो चुकी है. यह पहला मौका है जब किसी प्रोजेक्ट के लिए टाइगर और अक्षय साथ आए हैं. ऐसे में फिल्म को लेकर काफी काफी समय से काफी बज भी बना हुआ था. जहां एक ओर दर्शक पर्जे पर अक्षय और टाइगर का जबरदस्त एक्शन देखने के लिए बेताब थे, वहीं, 'बड़े मियां छोटे मियां' के विलेन के लिए भी काफी बेसब्री बनी हुई थी. बता दें कि फिल्म में पृथ्वीराज सुकुमारन को खलनायक के रोल में देखा गया.

फिल्म में दिखा दमदार एक्शन

बताया जा रहा है कि अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी यह फिल्म 1998 में आई 'बड़े मियां छोटे मियां' की सीक्वल है, जिसमें अमिताभ बच्चन और गोविंदा को लीड में देखा गया था. हालांकि, जहां एक ओर पिछली फिल्म में शानदार कॉमेडी देखने को मिली थी वहीं, इस बार फिल्म के किरदारों के साथ इसकी शैली भी पूरी तरह से बदल दी गई है. चलिए जान लेते हैं कि 'बड़े मियां छोटे मियां' को दर्शकों के कैसे रिव्यू मिल रहे हैं.

फिल्म को नहीं मिले अच्छे रिव्यू

सोशल मीडिया पर लोगों ने फिल्म के लिए अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इसे मिले-जुले रिव्यूज दिए हैं. एक यूजर ने फिल्म को बकवास बताते हुए लिखा, 'भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे खराब फिल्म.'

The Biggest Disaster in the History of Indian Cinema #BadeMiyaChoteMiyan

वहीं, दूसरी यूजर ने लिखा, 'फिल्म कूड़ा है. बहुत बकवास डायलॉग्स हैं. वीएफएक्स भी खास नहीं है. अक्षय कुमार के लिए फिल्म देखने गया था.'

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'बहुत बकवास फिल्म है. 'वॉर' की यादें ताजा हो गईं. अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ भी इस फिल्म को डूबने नहीं बचा सकते.'

#OneWordReview... #BadeMiyaChoteMiyan : UNBEARABLE. Rating: ½

Brings back memories of #War… Even #AkshayKumar’s and #TigerShroff star-power cannot save this ship from sinking… EPIC DISAPPOINTMENT. #BMCMReview pic.twitter.com/PR7qzTRryo

— Anil SRK (@IamAnilSRK) April 11, 2024