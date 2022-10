BCCI ने महिला क्रिकेटर्स के हक में लिया बड़ा फैसला, बॉलीवुड में छाई खुशी की लहर

नई दिल्ली: BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया ने महिला क्रिकेटर्स के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला लिया है. BCCI ने महिला और पुरुष खिलाड़ियों को समान फीस देने का फैसला लिया है. उनके इस फैसले से सालों से चले आ रेहे भेदभाव पर लगाम लगेगी.

What a good front foot shot. Sports being such an equaliser ( in more ways than one ) hoping it will pave the way for others to follow. https://t.co/Ko1pZpWm8z

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) October 27, 2022