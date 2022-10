Drugs Case: भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की बढ़ी मुश्किलें! NCB ने दायर की चार्जशीट

Bharti Singh Drugs Case: पॉपुलर कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ड्रग्स केस में भारती और हर्ष के खिलाफ मुंबई एनसीबी ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है. इस मामले में अभी तक हर्ष और भारती की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान या फिर प्रतिक्रिया नहीं आई है. भारती और हर्ष के फैंस इस खबर को जान परेशान हो गए हैं.

200 पेज की चार्जशीट

Mumbai NCB files a 200-page chargesheet against comedian Bharti Singh and her husband Harsh Limbachiya before the court. They were arrested in 2020 in connection with a drugs case, they are currently out on bail NCB (Narcotics Control Bureau)

