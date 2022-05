Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection Day 6: जारी है फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई, हर दिन कमाल कर रहे हैं कार्तिक आर्यन

नई दिल्ली: कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) और कियारा आडवाणी (Kiaran Advani) की 'भूल भुलैया 2 (Bhool Bhulaiyaa 2)' हर दिन बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं. फिल्म जिस रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है, उसे देखकर तो यही कह सकते हैं कि इसकी आंधी इतनी जल्द थमने वाली नहीं है. जबसे यह रिलीज हुई है कि फिल्म के सभी शोज हाउसफुल जा रहे हैं. इसी के साथ लोग कार्तिक की एक्टिंग की तारीफें करते भी नहीं थक रहे.

100 करोड़ के करीब पहुंची 'भूल भुलैया 2'

20 मई को रिलीज हुई 'भूल भुलैया 2' के साथ ही कंगना रनौत की 'धाकड़' भी रिलीज हुई थी, लेकिन कार्तिक की आंधी ने कंगना की 'धाकड़' को बुरी तरह से धूल चटा दी. अब उम्मीद की जा रही है कि यह फिल्म जल्द ही बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा आसानी से पार कर लेगी. एक सप्ताह से भी कम वक्त में 'भूल भुलैया 2' 100 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है.

तरण आदर्श ने दी कलेक्शन की जानकारी

अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने फिल्म के कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

#BhoolBhulaiyaa2 continues to spell magic... SUPERB TRENDING on weekdays... This one is not going to slow down soon... All set for ₹ 92 cr+ total in *Week 1*... Fri 14.11 cr, Sat 18.34 cr, Sun 23.51 cr, Mon 10.75 cr, Tue 9.56 cr, Wed 8.51 cr. Total: ₹ 84.78 cr. #India biz. pic.twitter.com/9mNHQ5X3sT

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 26, 2022