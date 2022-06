Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: पांचवे सप्ताह भी थिएटर्स में छाई हुई है 'भूल भुलैया 2', अब तक कमाए इतने करोड़

नई दिल्ली: Bhool Bhulaiyaa 2 BO Collection: बॉलीवुड सुपरस्टार कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं. उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) ने सिनेमाघरों में धमाल मचाया हुआ है. कार्तिक को दर्शकों द्वारा जो प्यार मिल रहा है, वह वाकई काबिले तारीफ है. उन्होंने एक बार फिर से साबित कर दिखाया है कि वह बिना गॉड फादर के भी लोगों के दिलों पर राज कर सकते हैं.

फिल्म की रिलीज का पांचवा हफ्ता बीत चुका है. खास बात ये है कि ये हॉरर-कॉमेडी फिल्म अब भी दर्शकों को सिनेमा हॉल तक खींचने में कामयाब हो रही है. इन दिनों कार्तिक 'भूल भुलैया 2' (Bhool Bhulaiyaa 2) की सक्सेस को एन्जॉय कर रहे हैं. फिल्म को हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है, इसके बावजूद भी लोग इसे सिनेमाघरों में देखना पसंद कर रहे हैं. कार्तिक का जादू अब भी फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है.

फिल्म की अब तक की कमाई की बात करें तो फिल्म 185 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है. मशहूर फिल्म समीक्षक तरण आर्दश ने 'भूल भुलैया 2' की कमाई के लेटेस्ट आंकड़े पेश किए हैं.

#BhoolBhulaiyaa2 packs an impressive total in Week 5 [₹ 8.18 cr]... This, despite its presence on #OTT... A rarity, a huge achievement... [Week 5] Fri 1.15 cr, Sat 2.02 cr, Sun 2.51 cr, Mon 76 lacs, Tue 66 lacs, Wed 57 lacs, Thu 51 lacs. Total: ₹ 184.32 cr. #India biz. pic.twitter.com/qxwmxMA8cN

—taran adarsh (@taran_adarsh) June 24, 2022