Bigg Boss 16 Exclusive! शालीन के पिता ने सुंबुल के पिता को दिया करारा जवाब, सुनाई खरी-खोटी!

नई दिल्ली: Bigg Boss 16: सलमान खान के पॉपुलर रिएलिटी शो बिग बॉस 16 जैसे-जैस फिनाले के पास पहुंच रहा है शो में धमाल और धमाके देखने को मिल रहे हैं. बिग बॉस 16 कंटेस्टेंट्स के बीच की लड़ाई अब उनके परिवार के बीच भी देखने को मिल रही है. दरअसल ऑफस्क्रीन सुंबुल तौकीर खान और शालीन भनोट के पिता के बीच लड़ाई देखने को मिल रही है.

सुंबुल-शालीन के पिता की जंग

Kaun kehta hai #BiggBoss16 mein wildcard nahi aaye.#SumbulTouqueerKhan ke papa is already like a wildcard.

N Mr.Touqeer national television par usse yeh bolna ke #ShalinBhanot #TinaDutta ki aukad dikhao yeh kahan ki seekh hai.Rather pls tell her smoking is injurious.@BiggBoss

— Vishal Kotian (@Vishalkkotian) November 21, 2022