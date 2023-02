Bigg Boss 16: मंडली के एक और सदस्य का सफर हुआ खत्म, एलिमिनेशन देख घरवाले भी रह गए दंग

नई दिल्ली: Bigg Boss 16 Elimination: 'बिग बॉस 16' को जल्द ही अपना विनर मिलने वाला है. वहीं, हर सप्ताह एक-एक करके कंटेस्टेंट्स का सफर भी खत्म होता जा रहा है. इस सप्ताह शो में मंडली के 3 सदस्य, शिव ठाकरे (Shiv Thakare), एमसी स्टैन (MC Stan) और सुंबुल तौकीर खान (Sumbul Touqeer Khan) एलिमिनेटेड हैं. अब आखिरकार उस सदस्य का नाम भी सामने आ रहा है, जिसका सफर शो में खत्म हो गया है. कहा जा रहा है कि इस सप्ताह सुंबुंल तौकीर एविक्ट हो चुकी हैं.

फिनाले से सिर्फ 9 दिन पहले घर से बाहर हुईं सुंबुंल

बिग बॉस का अब उस पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां, किसी का भी घर से निकलना बहुत निराश करता है. हालांकि, अगर एलिमिनेशन ही नहीं होगा तो शो को अपना विनर कैसे मिल पाएगा.

द खबरी की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कहा जा रहा है कि इस सप्ताह सुंबुंल तौकीर का सफर खत्म होने वाला है. बता दें कि सुंबुंल इस सीजन की सबसे छोटी कंटेस्टेंट हैं.

After our news on #Sumbul Eviction now #SumbulTouqeerKhan's father has also just said she is out but requested not to tell anyone about it. Please kisi ko mat batana she is out pic.twitter.com/gu1wGlYBgL

— The Khabri (@TheKhabriTweets) February 2, 2023